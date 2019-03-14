Озеро не простое, можно сказать с историей.

Жила тут известная меценатка - бизнесвумен Мараева, до Революции, из старообрядцев. Ее дом теперь является богатейшим музеем Подмосковья, где собрано множество картин - подлинников известных российских художников. Озеро Лютце принадлежало в те времена ей и , насколько мне стало известно, это было единственное озеро, из которого властями было разрешено, покупать зимой лед в Москву для хранения пищевых продуктов.

Вода в озере действительно достаточно чистая и визуально и по своему химическому составу, что показали пробы. Если проще, то когда пробы были произведены, меня лаборанты сразу спросили - ты где такой водоем нашел, с такой водой ??? Много ключей. Летом цветения практически нет.

Размеры озера 850 м на примерно 180, к краям сужается. Глубина по центру 5 метров. В общем похоже на блюдо для поросенка.

До начала того, как мы взяли водоем в аренду, подходов к озеру не было, по кругу все заросло плотной стеной камыша и почти везде была сплошная болотина.Теперь конечно все смотрится по другому. Приличный в любое время года, на берегу населенных пунктов нет.

В 2017 м году водоем получил статус рыбоводного участка - первого и пока единственного в Московской области.