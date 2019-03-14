Озеро Лютце это:

Площадь акватории 12 Га
Гостевые дома для ночлега со всеми условиями
Аренда рыболовного оборудования
Рыбацкие причалы
Аренда и рыбалка с лодок
Рыболовный магазин
Беседки с мангалами
Баня и кафе на территории
Регулярное зарыбление Трофейными экземплярами

Схема водоема:

Фотогалерея

Цены

Цены на рыбалку
Цены на отдых
Цены на доп. услуги

Экскурс в историю

Озеро не простое, можно сказать с историей.
Жила тут известная меценатка - бизнесвумен Мараева, до Революции, из старообрядцев. Ее дом теперь является богатейшим музеем Подмосковья, где собрано множество картин - подлинников известных российских художников. Озеро Лютце принадлежало в те времена ей и , насколько мне стало известно, это было единственное озеро, из которого властями было разрешено, покупать зимой лед в Москву для хранения пищевых продуктов.
Вода в озере действительно достаточно чистая и визуально и по своему химическому составу, что показали пробы. Если проще, то когда пробы были произведены, меня лаборанты сразу спросили - ты где такой водоем нашел, с такой водой ??? Много ключей. Летом цветения практически нет.
Размеры озера 850 м на примерно 180, к краям сужается. Глубина по центру 5 метров. В общем похоже на блюдо для поросенка.
До начала того, как мы взяли водоем в аренду, подходов к озеру не было, по кругу все заросло плотной стеной камыша и почти везде была сплошная болотина.Теперь конечно все смотрится по другому. Приличный в любое время года, на берегу населенных пунктов нет.
В 2017 м году водоем получил статус рыбоводного участка - первого и пока единственного в Московской области.

Схема проезда

На 96м км. Симферопольского шоссе съезд направо на Данки и г.Серпухов (едем правее на Серпухов). Движемся по Борисовскому шоссе 4км. до перекрестка (переезжаем ж/д переезд), на котором поворачиваем налево на 90°, далее едем прямо примерно 1,2км. до развилки с указателем «Завод Керамзит/поселок Мирный». Вам на поселок Мирный по левой дороге.

